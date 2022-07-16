Москва, , 12:56 — REGNUM Инфляция в России во II квартале 2023 года может оказаться ниже, чем в Евросоюзе, считает помощник президента РФ Максим Орешкин.

Максим Орешкин Kremlin.ru

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«Может так сложиться ситуация, что где-то во II квартале 2023 года инфляция в России будет значительно ниже, чем в том же ЕС», — отметил он на форуме «Территория смыслов».

При этом, по его словам, важную роль в этом вопросе играет самообеспечение России базовыми ресурсами — продовольствием, энергетикой.

В середине июля Еврокомиссия в своем летнем экономическом прогнозе повысила оценку инфляции в ЕС в 2022 г. до 8,3% с 6,8% в предыдущем прогнозе. В 2023 г. инфляция в ЕС может составить 4,6%.