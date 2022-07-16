Донецк, , 11:10 — REGNUM ВСУ выпустили по Горловке еще 4 снаряда. Об этом 16 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️09:00 — н.п. Семигорье — н.п. Горловка: выпущено 4 снаряда калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Горловку и Александровку в ДНР.

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