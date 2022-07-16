Луганск, , 10:40 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ потеряли 54 человека, пять бронетранспортеров и две артиллерийские установки. Об этом 16 июля сообщает Народная милиция ЛНР.

ЛНР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 54 человека личного состава; 5 бронетранспортеров; 2 артиллерийские установки; 5 единиц автомобильной техники», — отмечается в сообщении.

Ранее украинские войска потеряли в ЛНР 49 человек, 7 бронетранспортеров и один танк.