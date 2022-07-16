Вашингтон, , 09:03 — REGNUM Пандемия коронавируса, проблемы с цепочками поставок и последствия спецоперации России на Украине значительно нарушили функционирование рынков продовольствия, удобрений, а также топлива, говорится в совместном заявлении глав Всемирного банка, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, МВФ, Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвида Бисли и ВТО.

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По данным ВПП, 345 млн жителей 82 стран могут столкнуться с нехваткой продовольствия. Данная ситуация ухудшилась из-за того, что порядка 25 государств приняли решение ограничить экспорт продовольствия.

Главы организаций предлагают для недопущения ухудшения кризиса: поддержку сферы торговли и международных поставок продовольствия; помощь уязвимым слоям населения; расширение производства; вложение средств в сельское хозяйство.