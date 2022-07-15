Москва, 15 июля 2022, 22:13 — REGNUM Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций решила пока не выдавать разрешений на продажи дочерних структур иностранных банков на территории России и их активов. Об этом сегодня, 15 июля, сообщил журналистам заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.
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По словам Моисеева, российские банки, которые работают за рубежом, столкнулись с настоящим правовым беспределом. Правительства западных стран, которые ввели против России санкции, просто попирают права акционеров и забирают в управление дочерние структуры российских банков в своих юрисдикциях.
Чиновник сказал, что в качестве ответной меры, российские власти намерены не выдавать разрешения иностранным банкам на продажу своих активов и дочерних структур в российской юрисдикции.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, многие западные компании и банки после начала российской спецоперации на Украине решили покинуть российский рынок. Для этого они распродают свои активы в России.