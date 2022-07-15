Москва, 15 июля, 2022, 22:13 — ИА Регнум. Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций решила пока не выдавать разрешений на продажи дочерних структур иностранных банков на территории России и их активов. Об этом сегодня, 15 июля, сообщил журналистам заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.

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По словам Моисеева, российские банки, которые работают за рубежом, столкнулись с настоящим правовым беспределом. Правительства западных стран, которые ввели против России санкции, просто попирают права акционеров и забирают в управление дочерние структуры российских банков в своих юрисдикциях.

«У наших госбанков, вообще у наших банков, которые под санкциями находятся, возникли довольно серьезные проблемы с работой со своими банками, которые находятся за рубежом. Причем в некоторых случаях уже наблюдается такое, что они устраняют право акционера и управляют. Правовой беспредел», — сказал Моисеев.

Чиновник сказал, что в качестве ответной меры, российские власти намерены не выдавать разрешения иностранным банкам на продажу своих активов и дочерних структур в российской юрисдикции.

«Мы обсудили на нашей подкомиссии, что не будем сейчас, пока ситуация не улучшится, давать разрешение на продажу «дочек» иностранных банков и их активов вРоссии. Если они будут поступать, мы их будем отклонять. Именно когда мы говорим про дочки иностранных банков в России», — подчеркнул замминистра финансов России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, многие западные компании и банки после начала российской спецоперации на Украине решили покинуть российский рынок. Для этого они распродают свои активы в России.