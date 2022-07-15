Москва, 15 июля, 2022, 18:33 — ИА Регнум. Отмены антироссийского нефтяного эмбарго не будет, пока не будет исчерпан лимит терпения западного общества. Такое мнение ИА REGNUM 15 июля высказал доктор исторических наук, профессор, директор Агентства этнонациональных стратегий (АЭНС) Александр Кобринский.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

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«США около полувека прилагали титанические усилия по выдавливанию СССР/России из нефтегазового сектора Европы. Сегодня они празднуют победу. Она окажется пирровой, но это будет потом. А пока, имея стопроцентное влияние на политику ЕС и Германии, они сделают всё, чтобы её (победу) не упустить», — заявил эксперт.

По этой причине нефтяное эмбарго в полном объёме снято не будет, уверен политолог. Речь об отмене эмбарго может пойти только после «прохождения трёх маяков», считает Кобринский.

(сс) randomix Добыча нефти

«Будут опробованы все иные способы получения нефти, и они окажутся неэффективными и, главное, ненадёжными и нестабильными. Терпение социума будет находиться на недопустимо низкой грани. Ослабеет влияние США на внутреннюю и внешнюю политику как Германии в частности, так и ЕС в целом. До этого же они будут пытаться организовать компромиссы в свою пользу», — заключил эксперт.

Напомним, что депутат бундестага от «Альтернативы для Германии, член парламентского комитета по экономике Мальте Кауфманн заявил об ошибочности решения о введении нефтяного эмбарго в отношении России.