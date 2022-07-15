Москва, , 17:21 — REGNUM Госдума приняла в первом чтении законопроект, регулирующий вопросы распространения цифровой наружной рекламы, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

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«Необходимость принятия закону обусловлена проведением специальной военной операции», — отметил депутат Госдумы от «Единой России» Артем Кирьянов.

Должен быть контроль за товаропроводящей системой, отметил парламентарий, аргументируя введение контроля за рекламным рынком.

Под маркой суверинизации идет попытка монополизации рекламного рынка, в частности, закон может приниматься под конкретную компанию, указал в ходе дискуссии со своей стороны депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный.

Согласно документу, единый оператор цифровых рекламных конструкций и объявлений будет получать сведения об объемах распространения рекламы на цифровых рекламных конструкциях, заниматься установкой и эксплуатацией цифровых рекламных конструкций и подготовкой схем их размещения.

При этом, продолжат действовать ранее заключенные договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в государственной или муниципальной собственности или на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.

Также на единого оператора будет возложена обязанность по созданию и эксплуатации информационного ресурса размещения информации на цифровых рекламных конструкциях и электронных досках объявлений.

Предполагается, что эти меры позволят предотвратить целенаправленное размещение недостоверных сведений, причиняющих ущерб, как потребителям, так и предпринимательскому сообществу.

По данным депутатов, порядка 76% рекламного рынка России находится под контролем иностранного капитала.

«Ко второму чтению закон должен быть чисто национально ориентирован… Нам надо защищать своих, а им — на дверь (указать — ред.)», — подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Между тем против законопроекта в предлагаемой редакции выступили депутаты от КПРФ, СРЗП и «Новые люди», свои опасения высказали и в ЛДПР.

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