Осло, 15 июля, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Если газопровод «Северный поток» не будет запущен, это будет иметь серьезные последствия для цен на электроэнергию в Норвегии, заявил министр нефти и энергетики этой страны Терье Осланд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

«Если газопровод, по которому энергоносители транспортируются из России в Германию, не будет запущен вновь, проблем возникнет еще больше. Высока вероятность того, что цены взлетят до небес», — цитирует его издание Europower.

Он добавил, что риск введения нормирования электроэнергии в Норвегии невелик, но он присутствует.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон сообщил, что Канада согласилась отправить в Германию турбину для «Северного потока».

Транспортировка отремонтированного газоперекачивающего агрегата из Канады ориентировочно должна состояться после 14 июля. Доставка его в Россию через Германию потребует ещё около двух недель. После этого несколько дней может уйти на установку оборудования.

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