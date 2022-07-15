В Норвегии предрекли взлет цен на электричество без «Северного потока»
Осло, 15 июля, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Если газопровод «Северный поток» не будет запущен, это будет иметь серьезные последствия для цен на электроэнергию в Норвегии, заявил министр нефти и энергетики этой страны Терье Осланд.
Он добавил, что риск введения нормирования электроэнергии в Норвегии невелик, но он присутствует.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон сообщил, что Канада согласилась отправить в Германию турбину для «Северного потока».
Транспортировка отремонтированного газоперекачивающего агрегата из Канады ориентировочно должна состояться после 14 июля. Доставка его в Россию через Германию потребует ещё около двух недель. После этого несколько дней может уйти на установку оборудования.
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