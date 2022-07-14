Берлин, , 11:57 — REGNUM Отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) Германии превысил уровень закачки впервые с начала апреля. Об этом 12 июля свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Природный газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

12 июля отбор газа из немецких ПХГ составил 85,5 млн кубометров, в то время как закачка — 72,6 млн кубометров. Кроме того, среди европейских стран к отбору газа 12 июля перешли Румыния и Бельгия.

Это происходит на фоне остановки газопровода «Северный поток» на плановое техобслуживание, а также аварии на месторождении в Норвегии.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля уровень запасов газа в европейских ПХГ превысил 60%.

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