Москва, 15 июля, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Сотрудники Русского географического общества совместно с экипажем Ми-26 Восточного военного округа (ВВО) провели воздушные поисковые работы. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

(сс) KarolH Ми-26

Русское географическое общество совместно с Минобороны РФ приняли участие в экспедиции по обследованию объектов воздушной трассы Аляска-Сибирь (АЛСИБ). Поисковые работы завершились в районе аэродрома Танюрер. В процессе экспедиции на мысе Танюрер были обнаружены и вывезены два двигателя самолёта С-47 Douglas.

Минобороны РФ задействовал в экспедиции вертолёт Ми-26 для доставки участников экспедиции к местам поисковых работ. Помимо этого, военнослужащие ВВО оказывают помощь в обеспечении радиосвязи участников экспедиции.

Экипаж Ми-26 осуществил воздушную разведку района восточного побережья залива Креста, где разведали место падения самолёта С-47 Douglas. Кроме того, был осуществлён перелёт на аэродром Уэлькаль, к месту захоронению командира экипажа С-47 Douglas с последующим перелетом до аэродрома Марково где, проведут поиски места катастрофы самолётов DB-7 Boston и Bell Р-39 «Airacobra».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что личный состав сводного экологического подразделения Вооружённых сил России в Восточном военном округе полностью укомплектован всем необходимым имуществом, инвентарем и готов приступить к работе по очистке от металлолома острова Врангеля.

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