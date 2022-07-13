Москва, , 21:49 — REGNUM Личный состав сводного экологического подразделения Вооружённых сил России в Восточном военном округе полностью укомплектован всем необходимым имуществом, инвентарем и готов приступить к работе по очистке от металлолома острова Врангеля. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Металлолом, собранный на острове Котельный архипелага Новосибирские острова Минобороны России

Военные экологи Восточного военного округа продолжат очистные работы в бухте «Сомнительная», в районе бывшего аэродрома «Звёздный». Перед экологическим подразделением в составе более 45 человек стоит задача по сбору и подготовке к отправке металлолома на острове Врангеля.

Отмечается, что в следующем году работы по очистке острова Врангеля пройдут на мысе Гавайи.

В период с 2014 по 2022 экологическим подразделением Восточного военного округа было подготовлено и вывезено с острова Врангеля более 3 тыс. тонн металлолома.

Как сообщало ИА REGNUM, Русское географическое общество совместно с министерством обороны РФ и Северным флотом проводит очистные работы на острове Кильдин в Баренцевом море в рамках программы «Арктика. Генеральная уборка». Специалисты очищают территорию от остатков военной техники.

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