Москва, , 17:58 — REGNUM Фракция «Новые люди» в Госдуме решила поддержать кандидатуру Дениса Мантурова на пост заместителя председателя правительства РФ и отмечает усилия Минпромторга по преодолению санкций. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 июля, об этом заявил лидер «Новых людей» Алексей Нечаев.

Алексей Нечаев Пресс-служба партии «Новые люди»

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийские санкции и рост глобальной инфляции — все новости»

Депутат отметил, что сейчас идет структурная перестройка экономики, которая не рушится вопреки мнениям ряда экспертов, а Минпромторг стал «мотором сопротивления западным санкциям».

«Но это большая для всех нас проверка. Пора перестать жить только текущим моментом. Сейчас, когда стабилизировались многие финансовые и рыночные механизмы, надо начинать работать одновременно в двух регистрах: с одной стороны, предпринимать быстрые текущие ходы, с другой — действовать и в послевоенном горизонте. Так как мир для нас всех теперь точно будет новый», — сказал Нечаев.

Ранее сообщалось, что глава правительства РФ Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Дениса Мантурова на пост замглавы правительства — министра промышленности и торговли.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме оценили вклад Мантурова в спад автомобилестроения в 33 раза