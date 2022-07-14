Москва, , 16:03 — REGNUM Фейсконтроль для литовцев можно было бы ввести в ответ на более тщательный контроль со стороны Европы при транзите отдельных товаров в Калининградскую область, считает депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Колесник («Единая Россия»).

Калининград Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как сообщало ранее, ИА REGNUM, по словам премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, согласно пояснениям Еврокомиссии, транзит некоторых товаров в российский регион «будет сопряжен с еще более тщательным контролем, чтобы убедиться, что эти товары действительно предназначены для нужд Калининградской области или что товары, следующие в обратную сторону, не были доставлены в Калининградскую область какими-либо не разрешенными санкциями способами».

«Литва опять начинает тянуть своего литовского кота за причинное место. Решила заморочиться особой системой антироссийского контроля», — отметил депутат в своем телеграм-канале.

Колесник предлагает в ответ на это сделать фейсконтроль для въезда литовцев в Россию.

«Готов разработать его лично! Замучаются пластические операции делать», — добавил он.

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