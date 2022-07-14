Вашингтон, , 15:58 — REGNUM Программа «Панорама» обнародовала шокирующие доказательства военных преступлений, совершённых британским спецназом в Афганистане, и последующих усилий по их сокрытию. Ханна О’Грейди описывает, как разворачивалась серия предполагаемых убийств гражданских лиц. Об этом сообщает телеканал BBC.

Американский спецназ U.S. Air Force

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Чтобы создать этот отчёт, потребовалось четыре года неустанной исследовательской работы. Анализ электронной переписки штаб-квартиры британского спецназа, военного секретариата, курирующего спецназ, в значительной степени способствовал раскрытию этих инцидентов. Переписка включает детали ранее засекреченных операций, приведших к многочисленным жертвам, которые высокопоставленные офицеры британского спецназа в 2011 году сочли подлежащими сокрытию.

Были получены копии электронных писем, являвшихся частью судебных документов, собранных в рамках судебного расследования ночного нападения, которое было расследовано Panorama в 2019 году и выявило доказательства того, что британские военные не расследовали должным образом серию сообщений о совершении убийств гражданских лиц в Афганистане.

Источники в Королевской военной полиции сообщили, что, по мнению следователей, предполагаемые убийства не ограничивались тремя инцидентами, описанные в первоначальной статье Panorama.

Флаг Великобритании Pixabay.com

«Все материалы, которыми мы располагали по выпискам из судебных документов, — это около десятка дат, а иногда количество убитых. Исходя только из этих документов, мы не имели возможности документально обосновать этих события», — говорится в материале.

Штаб вооружённых сил ранее запрещал следователям Королевской военной полиции посещать подозрительные объекты. Источники Panorama в Королевской военной полиции сообщили, что отсутствие сотрудничества со стороны британского спецназа из-за давления сверху помешало допросить высокопоставленных офицеров спецназа, есть сомнения, что потенциально важные кадры съёмок операций с воздуха будут когда-либо обнародованы.

Представитель министерства обороны заявил, что британские войска «мужественно и профессионально выполняли свой долг в Афганистане» и всегда следовали «самым высоким стандартам». В ведомстве также добавили, что не могут комментировать конкретные утверждения, но этот отказ от комментариев не рассматривается авторами публикации как подлинность этих утверждений.

Именно после этого появилась брешь. Источник, который хотел остаться анонимным, предоставил сотни военных отчётов того периода. В них не была указана точная локация атак, но они предоставили потенциально важные цифры о том, что происходило во время каждой из них. Было просмотрено сотни таких оперативных отчётов.

Затем журналисты потратили месяцы, пытаясь определить, где произошёл каждый из этих инцидентов. Для этого сотрудники Panorama тщательно просмотрели сообщения прессы о событиях, которые могли иметь отношение к этим отчётам. Коллеги из отдела мониторинга ВВС предоставили переводы новостей с местных языков с 2011 года.

Panorama также получила доступ к просочившемуся в СМИ журналу боевых действий войск США. Просматривая их, эксперты искали события, которые соответствовали времени британской ночной атаки.

«Мы говорили с журналистами, освещающими конфликт, в том числе с некоторыми очень смелыми местными репортёрами, а также с британскими солдатами и другими официальными лицами. По результатам представители «Панорамы» поехала в Афганистан и общалась со свидетелями, которые давали показания впервые», — указано в материале.

Карты военных США привели расследование в уезд Над Али провинции Гильменд. Там команда «Панорамы» познакомилась с Хаджи Хабибуллой, харизматичным мужчиной лет семидесяти, местным старейшиной. Но когда он стал описывать убийство двух своих сыновей, 16 и 20 лет, его сотрясли рыдания.

Рано утром 7 февраля 2011 года его сыновья, Самиулла и Нисар Ахмад, ещё спали в гостевом доме, в котором также находились семь человек, приехавших на похоронную церемонию. Четыре вертолёта британского спецназа приземлились в близлежащих полях, и вскоре все эти девять человек были убиты.

Убийство

Согласно официальному отчёту SAS об инциденте, они полагали, что здесь находятся люди, связанные с лидером талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). SAS сообщила, что как только они вошли в здание, несколько боевиков открыли по ним огонь, но в результате ответного огня они все были уничтожены. Сообщается, что в здании были обнаружены три автомата Калашникова.

Однако Хабибулла утверждает обратное. По его словам, все погибшие были безоружными мирными жителями, не имевшими никакого отношения к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он отвёл членов команды BBC в гостевой дом. Вход в дом замурован, воспоминание о смерти сыновей настолько болезненно для него, что он больше не хочет входить туда.

«Панорама» осмотрела гостевой дом, замерив и сфотографировав плевые отверстия в его стенах. Все, пулевые отверстия, кроме следов одной очереди, были кучно расположены на высоте менее 75 см от пола. По возвращении из Афганистана, «Панорама» показала фотографии и замеры экспертам по оружию британского спецназа, которые заявили, что выстрелы производились сверху, по лежащим или прислонившимся к стенам людям.

«Мы также обнаружили, что через несколько лет следователи Британской королевской полиции видели фотографии места происшествия, сделанные сразу после инцидента, и пришли к такому же выводу. Офицер военной полиции сказал нам, что расположение пулевых отверстий в стене серьёзно подорвало версию инцидента, представленную SAS. Но из-за препятствий, с которыми они столкнулись со стороны министерства обороны, Королевская военная полиция сочла, что у нее мало шансов привлечь кого-либо к ответственности за убийства», — отмечается в материале.

В заявлении министерства обороны говорится: «Новых доказательств представлено не было, но министерство займется этим, если будут обнаружены новые доказательства».

Кроме того, Хабибулла описал, как все девять погибших были убиты выстрелами в голову и область сердца, что типично для спецназа.

Эта операция имеет подозрительное сходство с другой операцией SAS, которую сотрудники Panorama рассмотрели в своём исследовании 2019 года, когда были убиты все, кто находился в гостевом доме, в том числе два мальчика 12 и 14 лет.

Действительно, гостевые дома и отели, похоже, подвергались преднамеренным атакам. Источник, служивший в SAS в Афганистане, сообщил, что стало неофициальной «политикой» стрелять в любого, кого они увидят в гостевом доме, независимо от того, вооружён он или нет.

Стоит отметить, что в ходе операции в уезде Над Али погибли девять человек, которые, по данным SAS подозревались в терроризме, но по её же версии, на месте операции было найдено только три единицы стрелкового оружия.

Настойчивое утверждение Хабибуллы о том, что убитые были безоружны, повышает вероятность того, что SAS подбросило оружие, чтобы создать впечатление, что эти люди были вооружены. Людьми, служившие в SAS, с которыми разговаривали специалисты подтвердили, что видели подброшенные автоматы Калашникова.

Сразу после инцидента в Над Али возникли сомнения относительно действий спецназа. Высокопоставленный чиновник в Лондоне в конфиденциальном письме выразил обеспокоенность главе британского спецназа.

«Другая операция 2011 года совпала с датами документов британского спецназа, которые привлекли наше внимание. Нам помогло мимолетное упоминание о жертвах среди гражданского населения в статье местной газеты», — пишут авторы публикации.

Через два дня после инцидента в Над-Али восемь человек были убиты тем же подразделением при нападении на дом в кишлаке Ханану в Муса-Кале на севере Гильменда. На этот раз семь человек были убиты в гостевом доме, а ещё один был убит в главном здании.

Карта-флаг Афганистана PavelD

Сходство с предыдущими событиями было поразительным. Опять же, внутри гостевого дома все люди были убиты, и, по данным SAS, опять количество найденных автоматов Калашникова было меньше, чем количество жертв.

Согласно оперативной сводке SAS, они обнаружили труп человека. В гостевом доме оказались четырех человека, помимо двух вооружённых мужчин, которых они сочли за убийц. Согласно официальной версии SAS, поэтому они открыли огонь на поражение по этим людям.

Далее в отчёте говорится, что другие обитатели дома сдались, но, когда ещё один человек был доставлен в главное здание для обыска, этот человек выхватил спрятанное оружие и пытался бежать, в результате чего был застрелен.

Однако, источники в спецназе рассказали «Панораме», что в отчёте SAS описывается маловероятная последовательность событий. Из источников в военной полиции стало известно, что Королевская полиция была обеспокоена тем, что рисунок пятен крови и другие детали на фотографиях, сделанных на месте происшествия, не соответствовали описанию спецназа.

«Мы обнаружили, что высокопоставленные представители британского спецназа заявили в электронных письмах, отправленных на следующий день, что этот инцидент имеет подозрительное сходство с другими операциями, в ходе которых мужчина, сдавшийся SAS, якобы выхватил пистолет и его застрелили прежде, чем он успел открыть огонь», — продолжают журналисты.

«Панорама» выехала на место происшествия и встретилась с Мохаммадом Даудом, 43-летним мужчиной, который держался очень спокойно и скромно. Он помнит точные детали событий той ночи. Дауд рассказал, что два его брата, Мохаммад Тахир, 15 лет, и Абдул Захир, 25 лет, были убиты вместе с пятью другими людьми, находившимися в гостевом доме.

Дауд говорит, что после убийств он понял, что двое из погибших могли быть связаны с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он говорит, что это были незнакомцы, которые постучали в их дом и попросили приюта. У афганцев принято давать приют путешественникам. Но члены его семьи категорически отрицают, что у кого-либо из погибших было оружие и что он открывали огонь по спецназовцам.

По словам Дауда и его семьи, все семеро мужчин, находившихся в гостевом доме, были убиты в одной комнате. Это не согласуется с отчётом SAS, в котором говорится, что первый человек, убитый спецназом, находился снаружи и угрожал солдатам автоматом Калашникова. Военная полиция также была обеспокоена несоответствиями в этом отчёте.

В сообщении говорится, что четверо мужчин в гостевом доме оказали сопротивление и были убиты спецназовцами. Но семья описывает, что все они были убиты точными выстрелами в голову или грудь, как и в Над Али, что нехарактерно для боестолкновения. Спецназ также утверждал, что повстанцы прикрывались телами убитых людей. Но очевидцы говорят, что все пулевые ранения носят открытый характер. Кроме того, они рассказали, как пули прошили тела и застряли в кроватях и полу под ними. Опять же, это было похоже на серию убийств с близкого расстояния выстрелами сверху.

Дауд показал гостевой дом. Явных признаков неизбирательной или случайной стрельбы не было. Но в двери и стене за ней были ответствия от пуль.

Судя по положению, в котором было найдено тело Мохаммада Тахира, брата Дауда, они предположили, что он пытался открыть дверь изнутри, когда в него попала пуля. После стрельбы в гостевом доме, спецназовцы заняли главное здание и собрали всех во дворе.

По словам Дауда и других присутствовавших там, солдаты сравнили их имена со списком, который у них был, и попросили его брата Ахмад Шаха войти внутрь. Некоторое время спустя раздался выстрел, Ахмад Шах был убит.

Ахмад Шах был тезкой одного из подозреваемых руководителей группы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по изготовлению бомб. Может быть, эти солдаты и не знали, но это очень распространенное имя в Афганистане. Дауд и его семья считают, что убийство, произошедшее в их доме, произошло в результате ошибочной идентификации.

«По мере того, как мы продолжали расследование, мы обнаружили ещё больше инцидентов, которые происходили по той же схеме и детали которых соответствовали операциям, вызвавшим столько беспокойства у офицеров спецназа», — рассказывают специалисты.

В результате операции в Сангине 12 марта 2011 года погибли восемь членов семьи. В отчёте SAS говорится, что солдаты подверглись нападению с применением стрелкового оружия и гранат. Но когда «Панорама» приехала на место происшествия, семья отрицала, что у них дома есть оружие. По их словам, каждый из убитых был ранен пять-шесть раз, «в лоб, рот и лицо». Пулевое отверстие в нижней части стены гостевого дома ещё раз свидетельствовало о том, что один из убитых мог лежать в момент выстрела.

Хаджи Садикулла рассказал «Панораме», что на его сына и племянника надели наручники, отвели в другую комнату и расстреляли.

«В доме не было ни автоматов Калашникова, ни гранат, ни другого оружия, — говорит он. — Они сказали это, чтобы оправдать себя, чтобы скрыть своё насилие. Чтобы придать легитимность тому, что они сделали. Это полная ложь».

В совокупности доказательства вырисовывают шокирующую картину — совершение военных преступлений британским спецназом, которое годами держалось в секрете.

Перед расставанием Хабибулла отвел команду «Панорамы» на могилы своих сыновей. Это простые могилы с флажками и цветными тряпками, они находятся рядом с его домом. Хабибулла прочитал молитву, а затем замолчал.

Недавно британское министерство обороны заявило, что, по его мнению, «Панорама» «сделала поспешные и необоснованные выводы из утверждений, которые ранее были тщательно расследованы».

«Мы предоставили «Панораме» подробное и всеобъемлющее заявление, в котором недвусмысленно показано, как было проведено расследование двух операций военной разведки в Афганистане», — говорится в заявлении.

В заявлении добавлено: »Ни одно из расследований не нашло достаточных доказательств для судебного преследования. Предполагать обратное безответственно и неправильно, и это ставит под угрозу храбрый личный состав вооружённых сил на поле боя и их репутацию. Министерство обороны, конечно, остаётся открытым для изучения любых новых доказательств и не будет препятствовать расследованию. Но в отсутствие таких доказательств мы решительно выступаем против подобных фантастических репортажей».