Лондон, , 10:02 — REGNUM Согласно исследованию телекомпании BBC, спецназ британской армии SAS в Афганистане неоднократно убивал пленных и безоружных людей при подозрительных обстоятельствах.

Недавно полученные отчёты указывают на то, что подразделение британского спецназа, возможно, незаконно убило 54 человека во время шестимесячной миссии.

ВВС нашла доказательства того, что генерал Марк Карлтон Смит, бывший глава британского спецназа, знал об обвинениях во внесудебных казнях, но не передал доказательства Королевской военной полиции Великобритании.

Карлтон Смит, который в июне стал командующим британской армией, отказался комментировать эту историю.

ВВС пишет, что проанализировала сотни страниц отчётов об операциях британского спецназа. включая сообщения о более чем дюжине атак типа «убей или захвати», совершённых SAS в афганской провинции Гильменд в 2010–2011 гг.

Британские военные, принимавшие участие в операциях, заявили, что были свидетелями убийства безоружных людей сотрудниками SAS во время ночных рейдов. Несколько человек, которые служили в спецподразделениях, рассказали, что подразделения SAS соревновались друг с другом в совершении наибольшее количество убийств.

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Внутренняя электронная переписка показывает, что офицеры высших эшелонов сил специального назначения были осведомлены об опасениях по поводу возможных внесудебных казней, но не сообщили о них в военную полицию, несмотря на то, что это требовалось по закону, пишет BBC.

Министерство обороны Великобритании заявило, что не может комментировать обвинения, но отказ от комментариев не следует воспринимать как признание того, что утверждения верны. Представитель оборонного ведомства заявил, что британские войска служили «мужественно и профессионально» в Афганистане.

Силы некоторых других стран-членов НАТО в Афганистане также обвиняются в совершении военных преступлений в Афганистане в течение последних двух десятилетий.