Москва, 14 июля, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна провести проверку автозаправок из-за высоких цен на бензин, которые не снижаются на фоне подешевевшего опта. Как передает корреспондентИА REGNUM14 июля, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в ГосдумеСергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

Он рассказал, что направил письмо премьер-министру РФМихаилу Мишустину с предложением поручить ФАС провести проверку нарушения законодательства на топливном рынке.

«В мой адрес обратились представители Национального автомобильного союза. Они отмечают, что биржевые цены на топливо уверенно падают последние полгода, и на 1 июля оптовая стоимость бензина оказалась на 29% ниже, чем была год назад. В конце июня, например, бензин марки АИ-92 подешевел у оптовиков почти на 9% — до 38,5 тысячи рублей за тонну. С бензином марки АИ-95 ситуация аналогичная, а цены растут», — сказал Миронов.

Депутат отметил, что по оценкам экспертов, из-за этого чистая прибыль от продажи одного литра бензина АИ-92 и АИ-95 на заправках уже составляет около 9 рублей и 10 рублей за литр.

«Для продавцов топлива это очень высокая доходность, и поэтому хочу вам сказать, господа хорошие, поскромнее надо быть. Многие люди еле-еле сводят концы с концами, а вы «жируете», — подчеркнул он.

Миронов считает, что подобная ситуация может свидетельствовать о возможных нарушениях антимонопольного законодательства.

«В связи с этим прошу Михаила Мишустина дать поручение ФАС провести ценообразование на топливном рынке, а Минэнерго — провести воспитательную беседу с владельцами автозаправок», — заключил он.

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