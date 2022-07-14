Вашингтон, 14 июля 2022, 14:15 — REGNUM Более половины жителей Соединённых Штатов (52%) считают, что за рост цен на бензин в стране отвечает действующий американский президент Джо Байден. Это следует из обнародованных 13 июля данных опроса социологической службы Rasmussen Reports.
Уточняется, что опрос был проведён в начале июля и в нём принимало участие 1000 совершеннолетних граждан США.
Согласно полученным результатам 52% участников опроса считают, что в повышении цен на топливо в стране виноват ее лидер Джо Байден. Также 29% участников опроса обвинили в этом нефтяные компании и только 11% жителей США считают причиной такого подорожания Россию.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что применит силу в качестве «последнего средства», чтобы предотвратить получение Ираном ядерного оружия.