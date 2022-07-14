Сингапур, 14 июля, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Сингапурская транснациональная биржевая компания Trafigura продала свои 10 процентов в «Восток Ойл», приобретенные в конце 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Нефтяная вышка

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Долю выкупила компания Nord Axis Limited, зарегистрированная в Гонконге. Сделка завершена 12 июля 2022 года. Сумма сделки не раскрывается.

Ранее, в июне 2022 года, компания Trafigura заявила в намерении выйти из проекта «Восток Ойл», в котором приобрела долю в 10% за €7 млрд в 2020 году.

Швейцарско-нидерландская компания Vitol, специализирующаяся на торговле нефтью и нефтепродуктами, также заявила о намерении выйти из проекта «Восток Ойл».

Как сообщало ИА REGNUM, индийская государственная компания ONGC Videsh Ltd (OVL) намерена направить дополнительную рабочую силу в проект «Сахалин-1» после выхода из него ExxonMobil.

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