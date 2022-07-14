Москва, 14 июля, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России уничтожили в районе населенного пункта Часов Яр в Донецкой Народной Республики пункт временной дислокации батальона 14-й механизированной бригады, укомплектованного националистами и иностранными наемниками. Об этом 14 июля сообщили в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

«В районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации батальона 14-й механизированной бригады, укомплектованного националистами и иностранными наемниками», — сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что в результате удара 43 боевика уничтожено, около 170 ранено.

Кроме того, в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области российской армейской авиацией нанесен удар высокоточными ракетами по пункту временной дислокации 97-го батальона 60-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено 30 националистов, ещё 37 ранено.

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