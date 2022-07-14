Москва, 14 июля 2022, 13:11 — REGNUM Вооруженные силы России высокоточными ударами поразили пункты временной дислокации подразделений 35-й бригады морской пехоты, 54-й механизированной бригады, 81-й аэромобильной бригады и 109-й бригады теробороны, сообщили 14 июля в Министерстве обороны РФ.
Отмечается, что в результате ударов общие потери данных соединений составили до одной тысячи личного состава и более 100 единиц вооружения и военной техники.
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