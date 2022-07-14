Хабаровск, 14 июля, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Власти Хабаровского края контролируют строительство по нацпроекту «Здравоохранение» инфекционного корпуса детской больницы имени Пиотровича в Хабаровске. До конца 2022 года объект планируют сдать, строительная готовность составляет 60%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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«В целом стройка обеспечена необходимыми материалами», — заверили специалисты.

В инфекционном корпусе будет несколько отделений — реанимации и интенсивной терапии, клинико-диагностическая лаборатория, блок диагностики. С вводом в эксплуатацию корпуса на 130 коек, который оснастят современным оборудованием, появится больше возможностей для раздельного лечения пациентов с легкими и более сложными инфекционными заболеваниями.

«Современный корпус позволит создать необходимые условия для лечения детей с инфекционной патологией. В прошлом году эффект от реализации нацпроекта «Здравоохранение» ощутили на себе в основном семьи с детьми, потому что модернизация касалась детских поликлиник. Сейчас поддержку получают и центральные районные больницы, и поликлиники для населения всех возрастов. Высококлассные узконаправленные специалисты могут провести осмотр или дать консультацию любому желающему», — прокомментировала врач, член Общественной палаты Хабаровского края Оксана Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге готовность новой областной детской больницы составляет 80%.