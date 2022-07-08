Оренбург, , 06:44 — REGNUM В Оренбурге готовность новой областной детской больницы составляет 80%. Об этом губернатор Денис Паслер доложил главе Минстроя Иреку Файзуллину во время рабочей встречи в Москве, сообщили в пресс-службе правительства региона.

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Паслер подчеркнул, что данная больница — один из важнейших инфраструктурных проектов Оренбуржья. »В перспективе мы видим больницу в качестве Евразийского центра детской медицины, где будут помогать детям из разных регионов России. Надеемся на всестороннюю поддержку федерального центра в реализации этого проекта, который существенно повысит качество жизни оренбуржцев», — сказал он.

В настоящее время в корпусах будущей больницы ведется отделка помещений, начато благоустройство прилегающей территории. Осуществляется работа по закупке медицинского оборудования. Планируется, что объект сдадут в конце 2022 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, строительство больницы началось весной 2020 года. Объект будет представлять собой комплекс зданий на территории площадью 15 га. В трёх пятиэтажных лечебных корпусах разместятся процедурные, операционные, лаборатории и лечебные палаты, рассчитанные на 430 пациентов.

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