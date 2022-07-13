Вашингтон, 14 июля, 2022, 02:00 — ИА Регнум. Сумма в $929 млн была выделена немецким финансовым конгломератом Deutsche Bank турецкой нефтегазовой компании Botas в качестве кредита на закупку сжиженного природного газа (СПГ), сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на пресс-службу банка.

Иван Шилов ИА REGNUM СПГ-танкер

Долг должен быть погашен в течение трех лет. В Deutsche Bank считают, что предоставленный кредит позволит снизить поступление российских энергоносителей в Турцию. В соответствии с контрактом Анкара может приобрести СПГ у Алжира, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Катара, Сингапура, США, Франции и Швейцарии.

В Bloomberg отметили, что это первый кредит, который Botas получила от иностранной организации для импорта сжиженного природного газа.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля турецкий вице-президент Фуат Октай заявил, что природный газ может поступать в Турцию из Туркмении через Трансанатолийский газопровод (TANAP).

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