Анкара, , 01:52 — REGNUM Турецкий вице-президент Фуат Октай заявил, что Турция может получать газ из Туркмении, переправляя туркменское сырье через Трансанатолийский газопровод (TANAP). Об этом сообщила газета Star.

Газопровод TANAP Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, такой перекачку можно наладить при условии сотрудничества Турции, Азербайджана и Туркмении.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не планирует отказываться от поставок природного газа из России.

Официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын сообщил, что Европа может использовать расширение TANAP в качестве источника газа, альтернативного российскому.

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