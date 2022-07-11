Салехард, , 17:03 — REGNUM Волонтёры «Чистой Арктики» завершили четырёхдневную экспедицию. Добровольцы расчищали от мусора территорию заброшенной станции связи на горе Лёквож в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает пресс-служба округа.

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За 4 дня десять волонтёров из разных городов России собрали и подготовили к утилизации свыше 11 тонн отходов.

«В Год экологии, который объявил на Ямале губернатор, мы решили опробовать новый формат экоакций. Не только привести выбранную территорию в порядок, убрать и вывезти мусор, но и в дальнейшем развивать ее как новую точку притяжения для туристов. Гора Лёквож подходит для этого идеально. С нее открываются завораживающие виды на Полярный Урал. Благодаря волонтерам «Чистой Арктики» удалось собрать и вывезти часть бытового и технического мусора заброшенной станции связи. В следующем году будет вывезен крупный металлолом», — рассказал директор департамента молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа Наиль Хайруллин.

В 2022 году волонтёры «Чистой Арктики» будут выполнять очистные работы ещё на двух локациях Ямало-Ненецкого автономного округа. На бывшей полярной станции Марре-Сале и в упразднённом посёлке Полярный добровольцы соберут и подготовят к вывозу отходы, оставшиеся с советских времен.

Напомним, что «Чистая Арктика» — масштабный проект по очистке арктической территории от накопленных с советских времен отходов. Идея принадлежит капитану атомного ледокола «50 лет Победы» Дмитрию Лобусову, а также советскому и российскому капитану ледокола, Герою Труда РФ Геннадию Антохину.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Русское географическое общество совместно с Минобороны РФ и Северным флотом проводит очистные работы на острове Кильдин в Баренцевом море в рамках программы «Арктика. Генеральная уборка». Специалисты очищают территорию от остатков военной техники.

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