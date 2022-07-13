Москва, , 13:35 — REGNUM Россия высоко оценивает свою работу в рамках ОПЕК+, включая с такими ведущими партнёрами, как Саудовская Аравия. Об этом 13 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как отметил представитель Кремля, комментируя предстоящий визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию, Россия соблюдает условия договоренностей в рамках ОПЕК+.

«И мы высоко ценим ту работу, которую нам удается делать с нашими партнерами. В том числе, ведущими партнерами — такими, как Саудовская Аравия. Мы высоко ценим наши интересы, наши отношения и наши взаимодействия с Эр-Риярдом», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве надеются на то, что приезд в Саудовскую Аравию президента США Джо Байдена не будет сопровождаться выстраиванием направленных против России отношений.