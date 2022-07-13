Москва, 13 июля, 2022, 13:19 — ИА Регнум. В Москве надеются, что визит в Саудовскую Аравию президента США Джо Байдена не будет сопровождаться выстраиванием направленных против России отношений. Об этом 13 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Как отметил представитель Кремля, комментируя предстоящий визит американского лидера в Саудовскую Аравию, Россия высоко ценит свои интересы, а также свои отношения и взаимодействие с Эр-Риядом.

«И мы, конечно же, надеемся на то, что выстраивание отношений и развитие отношений с другими мировыми столицами никоим образом не будет направлено против нас», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подготовленный в Верховной раде Украины законопроект о признании Ичкерии (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является юридическим казусом и безграмотностью.