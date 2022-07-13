Абу-Даби, 13 июля, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Глобальный энергетический кризис привёл к тому, что страны-добытчицы нефти вынуждены повышать цены на топливо для граждан. Об этом 13 июля сообщает Al-Araby-al-Jadid.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

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По данным журналистов, в Объединённых Арабских Эмиратах с марта 2022 года цены на бензин выросли более чем на 70%. Как сообщается, цена литра бензина в ОАЭ достигла 4,63 дирхама за бензин 98 сорта и 4,52 дирхама за бензин 95 сорта ($1 = 3.67 дирхама).

По предварительным данным, рост цен вызван тем, что ОАЭ, в отличие от своих соседей по региону, не субсидируют закупки топлива для населения.

Отмечается, что рост цен на бензин в стране, которая является одним из крупнейших экспортёров нефти на мировой рынок, вызывает озабоченность у местного бизнеса, который столкнулся с резким ростом расходов.