Москва, 13 июля, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Сообщения о том, что «Россия и ЕС договорились о транзите грузов в Калининград», вызывают серьёзные вопросы, заявил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Иван Шилов ИА REGNUM Калининград

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«Якобы Брюссель предоставил документ, запрещающий ограничивать перемещение грузов между частями РФ, который «полностью удовлетворил» Москву. Но ведь и ранее такой документ — соглашение о транзите в КО — существовал, и ничто не помешало Литве и ЕС прервать его действие вот уже почти на месяц! Каковы гарантии того, что новое обязательство ЕС не будет нарушаться?» — отметил эксперт.

«Кстати говоря, согласие Литвы на это новое решение пока не получено. Другими словами, еэсовцы будут продолжать волокитить, ограничения на транзит будут продолжать действовать, регион и федеральные ведомства, организации и предприятия будут продолжать нести убытки. Кто их компенсирует? Об этом вопрос перед Брюсселем и Литвой ставили? Что-то не похоже!» — добавил он.

Так вот, по его мнению, нечего ждать, «уговорит» или «не уговорит» Брюссель Литву согласиться с этим новым решением, — надо, наконец, сделать что-то конкретное, что покажет, что наше правительство реально защищает целостность территории России и наказывать тех, «кто на неё покушается».

«Убытки, которые Калининград и Россия в целом понесли и ещё понесут от нарушения Европейским союзом предыдущего соглашения по транзиту, должны быть компенсированы. Или надо принимать конкретные меры, которые нанесут Литве сопоставимый ущерб. Если потребуется, контрдавление должно быть расширено на соседей Литвы. Соответственно, российские эксперты должны рассуждать не о том, в каком документе еэсовцам удобнее «прописать», как им «обходить» их сохраняющиеся санкции против России, а о том, как нам больнее наказать Литву и ЕС в целом именно за Калининград.

Совершенно непонятно, откуда у главы комитета Совфеда по международным делам Григория Карасина «оптимизм» и на основе чего он рассчитывает, что «здравый смысл у наших европейских партнеров возобладает». По-моему, ничто не говорит о наличии у них здравого смысла: ни их поддержка нацистского режима в Киеве, ни оголтелая русофобия, ни политика санкций, губящая саму Европу», — заключил Демурин.

Европейский союз и Российская Федерация договорились о беспрепятственном транзите грузов в Калининградскую область. Как заявили в беседе с «Известиями» высокопоставленные источники с российской стороны, предполагается, что товары, перемещаемые между субъектами России, выведут из санкционных списков.