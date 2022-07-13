Тегеран, 13 июля 2022, 11:59 — REGNUM Ближневосточное турне президента Соединенных Штатов Джо Байдена пройдет под знаком сколачивания антииранской коалиции, заявил посол России в Тегеране Леван Джагарян.
Дипломат добавил, что «эта линия особенно противоречива в контексте попыток восстановить Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Тегерана».
Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля спикер парламента Ирана Мохаммад Бакер Калибаф в послании, адресованном лидерам стран региона, заявил, что они должны остерегаться возможных угроз безопасности и стабильности в связи с предстоящим региональным турне президента США Джо Байдена.
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