Тегеран, , 08:52 — REGNUM 12 июля спикер парламента Ирана Мохаммад Бакер Калибаф в послании, адресованном лидерам стран региона, заявил, что они должны остерегаться возможных угроз безопасности и стабильности в связи с предстоящим региональным турне президента США Джо Байдена. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Мухаммед Багер Калибаф Khamenei.ir

«Я советую странам региона остерегаться любых возможных заговоров с целью нарушения региональной стабильности и безопасности, имея в виду предстоящий визит Байдена», — говорится в сообщении Калибафа.

Он также отметил, что многочисленный опыт доказал, что авантюризм в области безопасности не только не является способом решения проблем, но и еще больше усугубит кризисы на Ближнем Востоке.

Калибаф также заверил лидеров стран региона в том, что Исламская Республика Иран является надежным партнером для всех, но все равно очень чувствительна к нарушению регионального баланса сил.