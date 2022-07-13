Москва, 13 июля, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Россия должна быть готова к войне на множестве фронтов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 июля заявил публицист Игорь Друзь.

(сс) Официальное интернет-представительство президента Украины Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским

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«Мы должны быть готовы к тому, что фронтов будет много, если война сильно затянется», — заявил собеседник агентства.

Публицист выразил сомнения по поводу того, что именно Азербайджан может резко и прямо выступить против России на стороне Украины, по крайней мере — пока там у власти находится президент Алиев, тесно связанный с властями РФ.

«Это не значит, конечно, что он пророссийский, он на самом деле «многовекторник». Но полностью встать за Украину — это слишком опасно лично для него, и он это понимает», — заключил публицист.

Напомним, что Азербайджан ранее допускал недружественные шаги по отношению к России, например, демонстративные поставки гуманитарной помощи на Украину.