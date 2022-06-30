Санкт-Петербург, , 16:06 — REGNUM Первую в мире систему мониторинга вечной мерзлоты в Арктике планируют запустить на российском оборудовании. Об этом заявил директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров, сообщает РИА новости.

Изучение вечной мерзлоты © Алексей Маслаков

«Мы просматриваем все необходимые руководящие документы, выбираем методы исследования, проводим пробные измерения на полигонах, чтобы выбрать лучшие технологии. Есть цель — сделать все на отечественном оборудовании, потому что другого выбора пока практически нет», — сообщил Макаров.

Ожидается, что российская система наблюдения поможет предсказать изменения климата. Вечная мерзлота содержит большое количество парниковых газов. Глобальное потепление способствует высвобождению газов, что влияет на изменение климата по всему миру.

Систему мониторинга вечной мерзлоты поручил разработать президент России Владимир Путин 5 августа 2021 года на совещании с членами правительства.

«Скорость роста среднегодовой температуры воздуха в Российской Федерации за последние 44 года в 2,8 раза быстрее происходит, чем в глобальном измерении. У нас примерно 65% территории находится на Крайнем Севере. Многие из поселений там были построены и обживались на вечной мерзлоте. У нас до сих пор нет единой системы мониторинга состояния этой вечной мерзлоты. Мы договаривались, что будет подготовлен проект закона о создании этой системы. Как идет здесь работа? Нужно его (законопроект — прим. ИА REGNUM вносить и разработать (систему — прим. ИА REGNUM) как можно быстрее», — заявил президент.

Отметим, что в планах строительство 140 пунктов мониторинга. Ожидается, что система заработает в 2023 году.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что глава Ямала Дмитрий Артюхов учредил гранты для ученых, занятых данной проблемой. Премию губернатора с 2023 года смогут получить кандидаты и доктора наук по направлению «мерзлотоведение».

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