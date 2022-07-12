Копенгаген, 12 июля, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Датский производитель игрушек Lego расторг контракт с дистрибьютором конструкторов в России — компанией «Мир кубиков», сообщили 12 июля в компании Inventive Retail Group.

(сс) eak_kkk Человечки LEGO

«Мы подтверждаем расторжение контракта с компанией Lego. Наша компания и дальше продолжит работать как эксперт в категории конструкторов и развивающих игрушек», — сообщили в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минпромторг России утвердил изменения в перечень товаров для параллельного импорта, добавив в него в том числе продукцию Siemens, BMW и Lego.

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