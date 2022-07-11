Москва, 11 июля 2022, 14:47 — REGNUM Минпромторг России утвердил изменения в перечень товаров для параллельного импорта, добавив в него в том числе продукцию Siemens, BMW и LEGO. Об этом 11 июля говорится в заявлении ведомства.
Кроме того, изменения коснулись парфюмерных и косметических средств, аккумуляторов, станкоинструментальной и другой продукции.
Как сообщало ИА REGNUM, в случае поставок товаров по параллельному импорту дистрибьютеры на территории России сталкиваются с рядом трудностей.
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