Москва, , 14:47 — REGNUM Минпромторг России утвердил изменения в перечень товаров для параллельного импорта, добавив в него в том числе продукцию Siemens, BMW и LEGO. Об этом 11 июля говорится в заявлении ведомства.

Торговля Иван Шилов © ИА REGNUM

«Согласно приказу Минпромторга России, изменения носят исключительно точечный характер… Главным образом речь идёт о продукции брендов Siemens, BMW и LEGO, которые ранее объявили о полном уходе с российского рынка», — говорится в заявлении.

Кроме того, изменения коснулись парфюмерных и косметических средств, аккумуляторов, станкоинструментальной и другой продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, в случае поставок товаров по параллельному импорту дистрибьютеры на территории России сталкиваются с рядом трудностей.

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