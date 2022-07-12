Москва, , 14:43 — REGNUM Маркировка товаров на сегодняшний день является самой передовой системой, которая повышает собираемость налогов, исключает возможность контрафакта и обеспечивает прозрачность рынка, это касается и пива. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 12 июля зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов («Единая Россия»).

Пиво Lentaregion.ru

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Ранее на сайте Союза российских пивоваров было опубликовано открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором представители отрасли выступают против введения обязательной маркировки пивоваренной продукции средствами идентификации. Они считают, что это приведет к сокращению выпуска пива, а предприятия окажутся в критической зависимости от поставщиков маркировочного оборудования и технологий из недружественных стран.

«Какая-то дополнительная нагрузка, якобы, которая будет на производителях — это вообще не аргумент в том смысле, что на самом деле речь идет о том, чтобы продолжать по различным направлениям использовать серые и черные схема производства продукции и сбыта этой продукции», — сказал Кирьянов.

По его словам, маркировка — самый эффективный и самый простой и недорогой способ пресекать противоправные действия и незаконное предпринимательство, в том числе, связанно с производством.

«Напомню, что когда эксперимент по маркировке начинался с меховых изделий, то разница между официальной статистикой и действительностью составила не просто разы, а десятки раз. Надо понимать, что отказ от маркировки в любой отрасли — это весьма надуманная позиция и здесь нет никакой связи с тяжелыми условиями ведения бизнеса будь то пандемийный период или период специальной военной операции», — отметил депутат.

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