Москва, 12 июля, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Вопрос об излишнем укреплении рубля высоко стоит на повестке дня российский властей. Об этом 12 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что высказывать «точные параметры желаемых курсов валют, в том числе и национальной валюты» — не прерогатива администрации президента России.

«Но, скажем так, излишнее усиление рубля — это предмет для особого внимания, тема для особого внимания правительства, нашего мегарегулятора. Этот вопрос действительно высоко стоит в повестке дня», — отметил Песков.

Он также указал, что снижение курса доллара не должно вызывать эмоции, ведь это всё закономерные цифровые показатели.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе торгов на Московской бирже 12 июля курсы евро и доллара США по отношению к российскому рублю сравнялись. Так, по состоянию на 10:20 мск, за один евро и американский доллар давали примерно по 59,3 рубля, чего не было с 2022 года. При этом во время торгов курс валюты Евросоюза даже несколько раз опускался ниже доллара.

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Как отметил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский, рекордное укрепление российской валюты сменилось коррекцией, которая, правда, носит весьма сдержанный характер, особенно в сравнении с масштабами недавнего «затяжного ралли».

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