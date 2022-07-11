Москва, , 11:56 — REGNUM Пара доллар/рубль «отметила» вторую неделю роста, в моменте отметившись на минимумах конца мая в районе 64,60 руб. Об этом 11 июля сообщил ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Рубль © ИА REGNUM

По его словам, по итогам пятидневки USD «потяжелел» без малого на 12%. В понедельник, 11 июля, котировки подрастают в пределах 0,5%, пытаясь «отвоевать» уровень 62 руб., но пока импульс не получает заметного развития.

Переславский добавил, что рекордное укрепление российской валюты сменилось коррекцией, которая, правда, носит весьма сдержанный характер, особенно в сравнении с масштабами недавнего «затяжного ралли». Тот факт, отметил эксперт, что несмотря на перепроданность, доллар с большим трудом и переменным успехом «отвоевывает» позиции, говорит об ограниченном потенциале восстановления на данный момент.

По его словам, на текущей неделе можно ожидать возобновления попыток роста «россиянина» благодаря плавному увеличению предложения иностранной валюты — экспортеры начинают подготовку к налоговому периоду. Помешать подъему рубля может отчет по инфляции в США, однако его влияние, как показывает практика, будет опосредованным, отметил он.

Эксперт добавил, что на данный момент в центре внимания снова находится отметка 60 руб., утрата которой откроет дорогу к цели на уровне 59 руб. В случае возобновления подъема уверенный прорыв зоны 63 руб. создаст условия для тестирования 65 руб., сказал он.