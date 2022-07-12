Москва, , 13:23 — REGNUM Попавшим под санкции российским компаниям бартер с иностранными партнёрами поможет рассчитаться, не показывая денежные цепочки западным регуляторам. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 12 июля руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев.

Алексей Нечаев Пресс-служба партии «Новые люди»

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Ранее в интервью «Ведомостям» глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ведомство не будет возражать против бартера между российскими и иностранными компаниями при условии учёта операций в национальной валюте.

По словам Нечаева, бартер — это шаг назад, ведь деньги начинают заменяться товарами, а его использование указывает на недостаток денежной ликвидности у предприятий.

«У нас очень дорогие кредиты, и когда денег мало, бартер становится одним из средств расчётов. Поэтому надо насыщать экономику дешевыми деньгами. Для компаний и целых отраслей, попавших под санкции, бартер — это также возможность рассчитаться в обход, не показывая все денежные цепочки, в том числе западным регуляторам», — сказал депутат.

Минфин все это понимает и таким образом старается поддержать экономических агентов, отметил Нечаев.

«Но предполагая возможность использования бартера, Минфин все же больше говорит о международных сделках, чтоб избежать проблем с расчетами в долларах и евро. Но есть и проблема, связанная с применением бартера. Это налоговый учет. Есть риск, что ФНС будет пытаться доначислить налоги одной из сторон или даже обеим сторонам бартерных сделок», — заключил руководитель фракции в Госдуме.