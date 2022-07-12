Москва, , 12:51 — REGNUM Россия должна хранить свои резервы в рублях, металлах и нефти, но не в валютах других стран. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 12 июля зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Аркадий Свистунов (ЛДПР).

Международные резервы 401(K) 2012

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Ранее в интервью «Ведомостям» министр финансов Антон Силуанов заявил о том, что России нужно воссоздать систему предсказуемости курсообразования, которая действует в условиях бюджетного правила.

«Попытка вернуться опять к бюджетному правилу опять вот искусственно, искусственно, я подчеркиваю, занижать курс рубля, с тем чтобы получать вот эту валютную премию в доходах бюджета… Экспортёры, конечно, получают эту валютную премию, но для всех остальных это плохо, вот для них хорошо для всех остальных это плохо», — сказал депутат.

Свистунов отметил, что не поддерживает позицию Минфина, поскольку «это просто консервация того положения, которое есть у нас».

«Ни в коем случае к этой парадигме, которая раньше была, возвращаться не надо ни через какие кросс — курсы, ни через юань, ни через бразильский реал или иранскую валюту», — пояснил депутат.

По его словам, резервы можно создавать в рубле, в золоте и нефти. «Но не в коем случае их нельзя создавать вот так, как мы это делали в валютах недружественных стран, которые завтра по щелчку пальцев просто выключают и все. Одной кнопкой delete делается и все, до свидания! Нет у вас никакого резерва и потом думайте, что с ними судиться или войну им объявлять», — подчеркнул Свистунов.

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