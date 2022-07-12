Москва, , 12:40 — REGNUM На курс доллара в России ориентируются даже те производители, которые не пользуются импортными составляющими и от этой привычки нужно отходить. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 12 июля зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Аркадий Свистунов (ЛДПР).

Доллар Tax Credits

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Ранее в интервью «Ведомостям» министр финансов Антон Силуанов заявил о необходимости создать систему предсказуемости рубля, так как плавающий курс плохо влияет на бюджет страны.

«У нас все остальные производители тоже ориентируются на курс доллара, как это ни парадоксально, хотя у них, как правило, не бывает ничего из импортных составляющих, но они все равно ориентируются на курс доллара. Почему? Привычка с одной стороны, с другой стороны — они так инфляцию воспринимают. Доллар становится как универсальное мерило. Эталон, условно говоря, и вот это вот очень плохо», — сказал Свистунов.

По его словам, постепенно ситуация меняется.

«Он перестаёт показывать какую-либо информативную вещь, потому что на него очень малый объём торгов. Его брать опасно, то есть вот даже экспортёры, которые продают за доллары свои товары, они стараются, спешат избавиться как можно быстрее от этого доллара», — подчеркнул депутат.

Свистунов считает, что доллар должен перестать быть мерилом для российской экономики.

«Нам нужно делать наоборот, нам нужно делать ценообразование в рублях и налогообложение, соответственно, в рублях и бюджет так выстраивать, исходя из рублёвых цен и рублёвого пространства», — отметил парламентарий.