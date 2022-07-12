Кабул, 12 июля, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Десять человек погибли в результате наводнения за последние дни в разных провинциях Афганистана. Также были разрушены сотни домов и тысячи джерибов сельскохозяйственных угодий. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

af. shafaqna.com Наводнение в Афганистане

В сообщениях указывается, что число жертв и размер ущерба от наводнения в различных провинциях Афганистана растут. 11 июля стало известно, что 26 человек погибли в Урузгане, 30 — в Забуле, 16 — в Кандагаре, восемь — в Нуристане, пять — в Газни и по меньшей мере двое — в Вардаке.

В то же время прогнозируется увеличение количества осадков.

Маулави Абдул Рахим Фаруки, руководитель отдела общественных работ местной администрации талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Нуристане, сообщил, что наводнение разрушило дороги в этой провинции.

«Кордельский мост разрушен от района Клиник до границы Нуристана, до района Эрчен дорога полностью разрушена. Бригада «Саркано» предоставила нам средства, и сейчас ремонт дороги ведётся быстрыми темпами», — сказал он.

Но маулави Сами-уль-Хак Баян, глава отдела информации и культуры Нуристана, говорит, что помощь ещё не дошла до пострадавших районов.

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«Сейчас снова прогнозируют дождь. Да поможет нам Бог не столкнуться с новыми проблемами, предыдущее наводнение нанесло большой ущерб населению, и им пока не помогли никакие структуры», — указал он.

Тем временем из Тахара пришло известие, что в этой провинции разрушено несколько дорог и мостов. Кроме того, в провинции Газни были разрушены сотни домов и магазинов. Местные власти заявили, что стадион в Газни, который был построен несколько лет назад за один миллион долларов, также разрушен в результате сильного наводнения.

В провинциях Вардак, Хост, Кандагар и Логар наводнениями уничтожены обширные сельскохозяйственные угодья. В результате трёхдневного наводнения в уезде Гизаб провинции Урузган, а также в уездах Хас-Урузган и Чарх погибли 26 человек.