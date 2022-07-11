Газни, Афганистан, , 10:50 — REGNUM В афганской провинции Газни футбольный стадион в административном центре провинции был разрушен наводнением. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Стадион в афганской провинции Газни 8am. af

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Официальные представители федерации футбола Газни 10 июля заявили, что ночное наводнение, помимо человеческих жертв, полностью уничтожило искусственное покрытие, зрительские места и зелёные насаждения вокруг стадиона.

Шамсуддин Азими, глава футбольной федерации провинции Газни, уточнил, что искусственное покрытие поля и установкой более 300 скамеек для зрителей стоили 850 000 долларов, которые были оплачены ФИФА.

Азими обратился с просьбой к ФИФА о реконструкции стадиона. По его словам, сейчас завершён первый круг чемпионата футбольной лиги Газни, и спортсмены впали в уныние.

Напомним, футбольный стадион Газни — один из пяти стадионов, построенных ФИФА в Афганистане.