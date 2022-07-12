Тегеран, 12 июля, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин посетит Иран с официальным визитом в ближайшие дни, пишет агентство IRNA со ссылкой на председателя экономической комиссии иранского парламента Мохаммадрезу Пур-Эбрахими.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Глава российского государства проведет переговоры с президентом Ирана Ибрагимом Раиси, в ходе которого стороны обсудят планы экономического развития двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня президент Ирана Ибрагим Раиси на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Тегеран развивает отношения с Москвой в рамках стратегического сотрудничества.

Читайте также: Раиси: Иран продолжит развивать связи с Россией