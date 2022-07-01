Тегеран, , 19:37 — REGNUM 30 июня президент Ирана Ибрагим Раиси на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Тегеран развивает отношения с Москвой в рамках стратегического сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Раиси встретился и провел переговоры с Путиным на полях шестого саммита глав прикаспийских государств в Ашхабаде (Туркменистан).

Иранский президент отметил, что после его визита в Россию власти обеих сторон совершили несколько взаимных поездок для реализации соглашений двух государств, подчеркнув, что процесс реализации соглашений идет желательными темпами.

Отметив необходимость поддержки двумя государствами укрепления коридора Север-Юг, Раиси сообщил, что Иран и Россия обладают соответствующими возможностями для сотрудничества в энергетической сфере.

Подчеркнув, что механизмы, необходимые для укрепления ирано-российских банковских и валютных отношений, должны регулярно укрепляться, он подтвердил, что финансовые операции между двумя государствами должны расширяться в рамках, независимых от западной системы финансовых обменов, чтобы ни одна страна не могла оказывать на нее влияние и давление.

Владимир Путин, со своей стороны, выразил удовлетворение встречей с президентом Ирана в Туркменистане в ходе шестого Каспийского саммита, отметив, что в последние месяцы объем торгово-экономических отношений между двумя государствами значительно увеличился, и этот путь должен быть продолжен.