Магадан, 12 июля, 2022, 10:27 — ИА Регнум. В Магадане 12 июля торжественно встретили бойцов, вернувшихся со спецоперации в защиту Донбасса.

Телеграм-канал Сергея Носова В Магадане встретили росгвардейцев

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«Потерь нет. И это самое важное. Сегодня встретили бойцов Росгвардии. Они принимали участие в специальной военной операции в ДНР и ЛНР. Особые слова благодарности руководящему офицерскому составу. Выполняя сложнейшие поставленные задачи, они смогли сохранить личный состав.

За особые заслуги перед Родиной и проявленный героизм бойцов наградили федеральными и региональными наградами», — сообщили в своём телеграм-канале губернатор Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске состоялась встреча бойцов Росгвардии, которые участвовали в специальной операции в защиту республик Донбасса.