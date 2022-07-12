Якутск, 12 июля 2022, 07:44 — REGNUM В Якутске состоялась торжественная встреча бойцов Росгвардии, которые участвовали в специальной операции в защиту республик Донбасса. Им вручили награды за мужество и отвагу, сообщил 12 июля в своём телеграм-канале глава Якутии Айсен Николаев.
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Кроме него военнослужащих встречали также командующий Восточным округом войск национальной гвардии РФ, генерал-полковник Игорь Голлоев, руководители правоохранительных органов, родные и близкие солдат.
Он подчеркнул, что военнослужащие из Якутии в полной мере получат поддержку, предусмотренную для них руководством страны.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля участвовавших в спецоперации бойцов Росгвардии торжественно встречали в Амурской области. Их в том числе приветствовали губернатор региона Василий Орлов и врио начальника Управления Росгвардии, полковник полиции Виктор Нырков.