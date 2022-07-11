Москва, 11 июля, 2022, 18:13 — ИА Регнум. Законопроект о статусе ветерана боевых действий военнослужащим ФСБ внесли в Госдуму депутаты всех фракций во главе с Леонидом Слуцким (ЛДПР), Василием Пискарёвым («Единая Россия»), Сергеем Мироновым (СРЗП), Николаем Коломейцевым (КПРФ) и Алексеем Нечаевым («Новые люди»), передает корреспондент ИА REGNUM 11 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

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Законопроект устанавливает статус ветерана боевых действий военнослужащим органов федеральной службы безопасности, выполнявшим задачи по отражению вооружённого вторжения на территорию Российской Федерации, а также в ходе вооружённой провокации на государственной границе и приграничной территории Российской Федерации, прилегающей к районам проведения специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года.

Также инициатива устанавливает статус инвалида боевых действий указанным военнослужащим, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении вышеназванных задач.

«Законопроект позволит повысить уровень социальной защиты и реализовать права вышеуказанных граждан на получение статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий с предоставлением соответствующих мер социальной поддержки», — отмечают авторы.