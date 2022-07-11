Москва, 11 июля, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Вводя параллельный импорт, важно также усиливать позиции российских импортозамещающих производств. Как передает корреспондентИА REGNUM11 июля, об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Дроздов («Единая Россия»).

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

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Депутат рассказал, что на заседании экспертного совета по развитию торговли и защите прав потребителей при профильном думском комитете развернулась дискуссия о мерах, которые необходимы для восполнения дефицита как товаров народного потребления, так и промышленного оборудования.

По его словам, с одной стороны, государство поддерживает отечественного производителя, вводя механизмы льготного кредитования и субсидирования, а также снимая административные барьеры и ограничивая проверки. С другой стороны, развивается механизм параллельного импорта, отметил парламентарий.

«Главный вопрос на сегодня: что первично и решает стратегическую задачу — импортозамещение или параллельный импорт? Введение параллельного импорта решает краткосрочную задачу, но не снимает фактора зависимости. Заместив товары из недружественных стран на продукцию дружественных, в первую очередь, Китая, мы не решим стратегической задачи — самостоятельности отечественной экономики», — уверен Дроздов.

Парламентарий убежден в том, что вводя параллельный импорт, необходимо одновременно усиливать позиции российских импортозамещающих производств. В частности, он предлагает уточнить понятия «российский производитель» и «российская продукция», в законе «О промышленной политике в Российской Федерации», которые не закреплены на законодательном уровне.

«Кроме того, необходимо не просто выделять бюджетные средства на субсидирование и льготное кредитование наших предприятий, а в целом переориентировать закупочные процедуры на российскую продукцию за счет совершенствования 44 и 223 Федеральных законов. Уверен, что именно эти шаги позволят укрепить отечественную экономику», — заключил Дроздов.